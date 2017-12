Mantega perde reunião com Lula por cancelamento de vôo da Varig O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, que poderá vir a participar de uma operação para a Varig, foi atingido pela crise da empresa. Perdeu uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque foi cancelado o vôo em que embarcaria, às 14h20, do aeroporto Galeão para Brasília. Segundo a companhia aérea, o avião estava com um defeito na haste de uma das portas. O vôo seguinte da empresa, em um avião da TAM, era às 17h15. Mas o encontro com Lula tinha que ser antes das 17h, horário previsto para o início de uma solenidade no Palácio do Planalto, da qual Mantega também participaria. A cerimônia marcou a entrega à Lula de proposta, elaborada por um grupo de trabalho integrado por setores do governo e entidades empresariais, para a implementação do seguro-garantia para a construção naval. O presidente do BNDES ainda pensou em embarcar em um avião da Gol, às 15h40, mas com uma hora e quarenta minutos de viagem até o pouso no Aeroporto de Brasília, Mantega chegaria ao Palácio do Planalto já com a solenidade iniciada há mais de meia hora. Não foi por falta de esforço que Mantega perdeu a reunião com Lula. Ele refez praticamente toda sua agenda de oquinta-feira. Suspendeu a reunião com o presidente da Usiminas, Rinaldo Campos Soares, e transferiu para a parte da manhã os encontros com os presidentes da Gradiente, Eugênio Staub, e da EDP Brasil, Antônio Martins da Costa. Mas depois de constatar que não tinha como chegar na hora, Mantega desistiu da viagem e voltou para a sede do Banco.