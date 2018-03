Mantega: PIB no 3º trimestre deve crescer de 2% a 2,2% O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse hoje que espera um crescimento no Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre de 2009 de 2% a 2,2% ante os três meses anteriores. O ministro afirmou, durante uma avaliação macroeconômica na solenidade do oitavo balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que o governo tem conseguido promover um novo padrão de desenvolvimento, com crescimento virtuoso da economia, gerando empregos por meio do aumento dos investimentos e mantendo os superávits fiscais. "Cumprimos estes objetivos, apesar da crise", disse o ministro.