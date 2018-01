Mantega prevê 4 trimestres consecutivos de crescimento O Ministro do Planejamento Guido Mantega disse hoje que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) já verificado no primeiro trimestre deste ano prosseguirá no segundo trimestre. "Teremos quatro trimestres consecutivos de crescimento", afirmou. Em palestra durante o seminário internacional dos fundos de pensão que está sendo realizado no Rio de Janeiro, Mantega disse que o modelo de desenvolvimento do governo está baseado na redução da vulnerabilidade interna e externa. Segundo o ministro, o Brasil hoje já apresenta um cenário econômico e político "que entusiasma empreendedores" e que inclui estabilidade econômica, crescimento, ambiente institucional estável e aumento da produtividade e eficiência das exportações. Mantega provocou risos na platéia ao dizer que "os espíritos animais dos empreendedores" já estão sendo despertados no País.