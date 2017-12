Mantega prevê crescimento de mais de 5% neste ano O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, afirmou hoje que a economia brasileira deve crescer mais de 5% este ano. "A economia já está em rota de crescimento sustentado. Já temos um crescimento do PIB acima de 5% e é salutar", disse Mantega durante entrevista no Palácio do Planalto onde foi apresentada a nova diretoria do BNDES. De acordo com ele, na reunião que teve hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente reforçou o pedido para que o banco atue como agente de fomento para os investimentos no próximo ano. Segundo Mantega, a preocupação da diretoria do BNDES será fazer com que o crescimento econômico de 2004 se repita em 2005 e 2006. "Vamos dar suporte financeiro para que o crescimento se propague. A nossa missão, indicada pelo presidente Lula, é fazer o BNDES trabalhar a todo vapor", afirmou.