Mantega prevê crescimento do PIB entre 3,5% e 4% em 2004 O ministro do Planejamento, Guido Mantega, disse hoje que a economia está crescendo neste último trimestre a uma taxa entre 2,5% a 3%. Esse crescimento, segundo ele, está sendo capitaneado pelo setor de produção de bens de capital. Mantega acredita que esta taxa de crescimento deve se manter e fechar o ano de 2004 num patamar de 3,5% a 4%, afirmou, após deixar a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). O presidente do BC, Henrique Meirelles, também se mostrou otimista em relação ao cenário econômico para 2004. Meirelles acha que o Brasil já reúne as condições necessárias para experimentar uma taxa de crescimento sólida. Lembrou que o Brasil vai ter neste ano um saldo positivo em conta corrente, um recorde na balança comercial e ainda apresentará um crescimento positivo, mesmo após ter passado por um forte processo de ajuste da economia. Meirelles destacou ainda que a dívida pública está estabilizada e suas condições de financiamento melhoraram com a redução da participação de títulos indexados ao câmbio e aumento da parcela de prefixados com prazos maiores. Sem flexibilizar meta Mantega disse que a meta de superávit primário de 4,25% do PIB será mantida em 2004. "Esta é a garantia para que a taxa de juros continue baixa e o investimento privado aumente", afirmou. Ele ponderou que em 2004 haverá mais recursos públicos para gastar, porque o País estará em rota de crescimento. "Mas é o setor privado que vai capitanear o crescimento", disse. Mantega não quis comentar as metas de resultado fiscal para 2005 e 2006. Questionado sobre a avaliação do economista Edmar Bacha, que comparou os prognósticos oficiais para a economia em 2004 com as perspectivas da economia Suíça, Mantega disse: "bem-vindo à Suíça? Acho ótimo. Bem-vindo à Suíça". Sobre a avaliação de parte do PT de que é necessário flexibilizar a política econômica em 2004 para permitir maior geração de emprego, Mantega disse que as providências já estão sendo tomadas, citando a redução dos juros, aumento no nível de crédito, as medidas para ampliar o acesso da população ao sistema bancário, a redução de tributos sobre bens de capital (que o governo deverá adotar), o fim da cumulatividade na Cofins e medidas para facilitar o investimento como as parcerias público-privadas (PPP).