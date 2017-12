Mantega quer discutir agenda para o crescimento O chefe da assessoria econômica do Ministério do Planejamento, Demian Fiocca, explicou que o objetivo do ministro Guido Mantega ao reunir um grupo de economistas de várias tendências, é discutir uma agenda para o crescimento econômico. A idéia é reunir periodicamente o grupo de economistas para definir esta agenda. O economista Antonio Barros de Castro, assessor especial de Mantega, será o coordenador destas discussões. Da reunião de hoje participaram o vice-presidente de Planejamento e Administração do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), João Sayad; o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, o presidente do Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial, Júlio Sérgio Gomes de Almeida; o presidente da Sociedade Brasileira e Estudos de Empresas Transnacionais e de Globalização Econômica, Antonio Correa de Lacerda; o diretor do BID pelo Brasil, Rogério Studart; o representante da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal), Ricardo Bielschovsky; e o professor do Instituto de Economia da UFRJ, Nelson Henrique Barbosa, além dos assessores do ministro do Planejamento.