Mantega questiona necessidade de medidas para Previdência O ponto mais polêmico das medidas a serem anunciadas pelo governo para garantir o crescimento de 5% no próximo ano continua sem nada definido. Trata-se da reforma da previdência que, agora, o governo questiona se de fato há necessidade de medidas adicionais. Sem uma proposta clara, o governo agora quer que a sociedade opine sobre o assunto. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o governo vai abrir uma discussão com toda a sociedade brasileira para definir se há necessidade ou não de uma nova reforma da Previdência. Segundo ele, não há decisão no governo sobre a necessidade de medidas adicionais, além das de melhoria de gestão. "Uma parte do trabalho pode ser feita no nível da gestão e, mais do que isso, temos que fazer uma discussão profunda para ver se é necessário que se tomem outras medidas. Mas não temos uma definição. A discussão precisa ser aprofundada", afirmou o ministro da Fazenda. Ele disse ainda que o governo vai ouvir sugestões de um grupo de entidades da sociedade, conforme noticiado neste domingo pelo jornal O Estado de S. Paulo, para mudanças na Previdência. Mantega disse, a uma pergunta sobre qual a posição dele em relação à necessidade de reforma da Previdência, que a questão é altamente complexa e longa, e que em alguns países demoraram 10 anos para ser discutida. "Mas não vamos demorar tudo isso", afirmou. Corte de gastos também não está definido Mantega afirmou ainda que, por enquanto, não há nenhuma conclusão sobre as medidas em estudo para conter o aumento dos gastos públicos. Também não há definição sobre a proposta de ampliação do prazo de recolhimento do PIS, da Cofins e também das contribuições ao INSS, além da desoneração das contribuições na folha de pagamento das empresas. Mantega disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer que as medidas estejam prontas antes do fim da atual legislatura para que o segundo mandato possa começar com as novas medidas em vigor. Ele disse que é um problema complexo, com vários capítulos, e citou os de política monetária, fiscal, infra-estrutura, marco normativo e tributário, além de um programa fiscal de longo prazo, no qual ele incluiu discussões sobre o salário mínimo, salário do funcionalismo e medidas para a Previdência. "Não é pouca coisa", afirmou. Disse que o governo tem trabalhado a todo o vapor para construir um programa coerente que melhore a economia, e não a prejudique. "Estamos fazendo um milagre", disse. Mantega afirmou que na reunião de hoje foram discutidas medidas para acelerar a forma de execução da dívida ativa e a implantação no país inteiro na nota fiscal eletrônica. Segundo ele, a aceleração da execução permitirá que mais recursos entrem nos cofres do governo, abrindo espaço para novos investimentos e redução da carga tributária. Mantega descartou que o governo não pretende fazer um Refis 4 e que o presidente Lula fica nervoso quando ouve falar de Refis.