Mantega reafirma que não haverá intervenção no câmbio O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta segunda-feira que não há medidas de intervenção no câmbio entre as propostas que estão em estudo pelo governo. O ministro afirmou que o câmbio vai continuar flutuante. "Não há nenhuma medida em relação ao câmbio. Ele vai continuar flutuando ao sabor da oferta e da demanda de divisas", afirmou Mantega, que deixou no final da tarde o Ministério da Fazenda ao lado do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, para participarem de uma reunião no Palácio do Planalto. Mantega, que já tinha dado orientações à sua equipe e ao ministro Paulo Bernardo para que não dessem nenhuma informação sobre o conjunto de medidas de ajuste fiscal em estudo, explicou que fez questão de dar essa rápida entrevista para "desmentir informações em noticiários da imprensa" sobre eventuais medidas que influenciariam o câmbio. Ao ser questionado sobre a política de juros, o ministro afirmou que a política monetária do governo continuará na mesma linha, perseguindo a meta de inflação.