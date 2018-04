Mantega: reajuste do Bolsa-Família não está definido O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou hoje que ainda não está definido o reajuste para os benefícios do Bolsa-Família. Ontem, o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, deixou escapar que o reajuste seria de 10%, mas Mantega negou. "O secretário se equivocou. Ele misturou os canais", afirmou o ministro.