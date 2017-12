Mantega ressalta normalidade, mas comemora alta do dólar A turbulência no mercado financeiro já "deu uma acalmada" no dia de hoje, disse o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ele afirmou que, desde o princípio, achou que a turbulência era passageira e não afetaria o Brasil de forma importante porque o País tem hoje solidez com superávit em transações correntes. Ao ser questionado se o patamar de R$ 2,40 atingido ontem seria o ideal, o ministro respondeu que não existe um patamar ideal. "Porque senão vão dizer que o ministro da Fazenda está mirando uma meta. E não tem meta para o dólar. É aquilo que resultar das relações de mercado", afirmou. No entanto, o ministro disse que há alguns dias a cotação estava melhor do que está hoje. Mantega disse ainda que quem tem que se preocupar neste momento é quem tem falta de moeda forte. "Nós temos sobra. Então, afeta, evidentemente, todas as bolsas, mas já estão se recuperando. O dólar valorizou e, agora, já está se desvalorizando. Já estamos caminhando para a normalidade", afirmou.