Mantega: saída de dólares reflete movimento natural O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou hoje que a saída de dólares mostrada ontem nos dados sobre fluxo cambial do Banco Central nos primeiros dez dias de janeiro é um "movimento natural de capitais", que está ocorrendo em ativos como ações. Segundo ele, as bolsas têm registrado perdas no mundo todo, refletindo os prejuízos no setor financeiro causados pelos problemas de crédito no segmento de alto risco (subprime). Mantega lembrou que os balanços de instituições financeiras divulgados esta semana têm mostrado grandes perdas, até um pouco maiores do que já se esperava. Além disso, as bolsas têm sido influenciadas pelos sinais de desaceleração da economia norte-americana e pelos riscos de recessão nos EUA. Mas o ministro lembrou que em 2007 houve um forte ingresso de capitais no Brasil e que uma oscilação nesse período de turbulência é normal. Ele acredita que as turbulências no mercado vão perdurar por todo o primeiro semestre. Segundo o ministro, o importante é que a economia brasileira está bem preparada para enfrentar essa turbulência. "O que temos de fazer é manter os fundamentos sólidos", disse. Ele destacou quatro pilares da economia que precisam ser preservados. O primeiro é o fiscal e, nesse sentido, ele ressaltou a importância de se cumprir a meta de superávit primário e manter o equilíbrio nas contas públicas. O outro fundamento é o controle da inflação. Nesse item, ele destacou que houve elevação nos índices de preços, mas ressaltou que a inflação brasileira está mais baixa que em outros países emergentes, como China e India. "Temos sucesso na política de controle da inflação", afirmou. O terceiro pilar a ser preservado é a baixa vulnerabilidade externa e, nesse quesito, o ministro chamou atenção para o volume elevado de reservas. O quarto e último fundamento é o nível de atividade econômica elevado. Trabalhando com um crescimento de 5,3% em 2007 e 5% em 2008, Mantega afirmou que é preciso manter esse ritmo para que as empresas e os bancos continuem sólidos e a arrecadação mantenha o seu crescimento.