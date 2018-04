Mantega se diz satisfeito com superávit primário O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta quarta-feira estar satisfeito com o resultado do superávit primário do setor público de setembro, divulgado nesta manhã pelo Banco Central, de R$ 4,575 bilhões. Mantega lembrou que o resultado sofreu uma diminuição por conta do pagamento antecipado do 13º salário dos aposentados. "Excluindo esta antecipação, ficaria em 4,55% (do Produto Interno Bruto no acumulado dos últimos 12 meses), um dos melhores resultados para setembro. Inclusive, seria melhor que o do ano passado, que é considerado um ano excepcional em termos de desempenho fiscal", afirmou. O ministro ainda lembrou que essa antecipação de pagamentos do 13º salário dará uma folga para as contas públicas em dezembro, o que deve deixar folga para que o governo atinja a meta do superávit primário, de 4,25% do PIB. "O que nos interessa é o resultado anual do superávit primário. E o resultado está muito favorável, além até das expectativas", concluiu.