Mantega sinaliza que redutor pode não ser usado em 2007 O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta sexta-feira que o governo vai primeiro analisar o Orçamento que será aprovado pelo Congresso antes de avaliar a possibilidade de efetivar a utilização do redutor das despesas correntes, aprovado na quinta pelo Congresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Segundo ele, o governo, neste momento, trabalha num plano fiscal de longo prazo que pressupõe o controle de despesas que, na prática, resultará em um efeito de redutor. "Não sei se isso acontecerá já ou em 2007. Nós vamos perseguir o controle de gastos." Segundo o ministro, essa política de controle dos gastos, aliada à manutenção do superávit primário, a um maior crescimento econômico e também com a continuidade da queda dos juros, vai levar naturalmente o País a ter um déficit nominal zero. "Podemos alcançar nos próximos anos um déficit zero", afirmou ele, sem definir uma data para isso acontecer. Mercosul O ministro afirmou que o Brasil depositou US$ 35 milhões no fundo para convergência estrutural e fortalecimento do Mercosul. Segundo ele, o orçamento do fundo este ano deve ser em torno de US$ 70 milhões mas a maior contribuição é do Brasil por ser o maior Produto Interno Bruto (PIB) do bloco econômico. Mantega explicou que o fundo, já aprovado pelo Congresso brasileiro, irá financiar projetos de interesse social para a diminuição das desigualdades nos países do Mercosul. Citou como exemplo o programa de erradicação de aftosa na região. Para Mantega, o fundo é um passo importante dentro do bloco porque sinaliza que ele está caminhando para projetos concretos. Matéria alterada às 15h43 para acréscimo de informações