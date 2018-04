Mantega tem autonomia para levar e tirar (alguém), diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quarta-feira, 15, sobre a troca no comando da Receita Federal e atribuiu a responsabilidade da mudança ao ministro da Fazenda, Guido Mantega. "A troca de alguém na área do ministério da Fazenda é da responsabilidade do ministro da Fazenda", disse o presidente, ao deixar almoço na sede da Embrapa, que marcou a transmissão de cargo ao novo diretor presidente da empresa.

"O Guido tem autonomia para levar alguém para a Receita e tem autoridade para tirar. Ele deve ter razões eminentemente da Receita, que não dizem respeito ao presidente da República", completou.

Lula afirmou ainda que não sabe se Mantega já apresentou outro nome para substituir Lina Maria Vieira. "Não sei se ele já apresentou (nome). Mas, na hora que você tira alguém, tem que ter alguém para colocar no lugar imediatamente, só isso", disse.

O ministério da Fazenda anunciou hoje, oficialmente, a troca no comando da Receita Federal. Em nota divulgada mais cedo, o ministério informa que Lina Maria Vieira está deixando hoje o cargo, que será ocupado interinamente pelo atual secretário-adjunto da Receita, Otacílio Cartaxo.