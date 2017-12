Mantega terá reunião com Lula e não vai a SP O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o ministro do Planejamento, Guido Mantega, para participar de uma reunião hoje, em Brasília. Por esse motivo, Mantega cancelou sua participação na abertura do seminário "Reforma com estabilidade", organizado pela Câmara Americana de Comércio de São Paulo (Amcham-SP), que ocorrerá hoje, das 8h às 14h. A Câmara confirmou o cancelando da participação de Mantega no evento.