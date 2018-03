Mantega: tributar capital na saída é mais complicado O ministro da Fazenda, Guido Mantega, admitiu hoje que medidas complementares e adicionais à tributação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre capital externo poderão ser adotadas pelo governo para conter a valorização do real ante o dólar. Mantega disse que está aberto a discutir sugestões e propostas e a pensar em medidas complementares e adicionais. Ele foi questionado sobre a proposta do presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto, de tributação do capital externo na saída e não na entrada no País. Inicialmente Mantega disse que não poderia comentar a proposta, que ainda não teria recebido. Alegou que não tinha bola de cristal. Depois, destacou que o governo optou pela tributação do capital externo na entrada porque, na saída, a avaliação é de que seria mais complicado.