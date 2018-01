Mantega vai a Paris antes de reunião do G-8 O ministro da Fazenda, Guido Mantega, embarca nesta terça-feira para Paris, França, onde participará, na próxima quarta-feira, de uma reunião de trabalho na embaixada brasileira. A parada foi incluída num roteiro que antes previa apenas a Rússia, onde o ministro cumprirá programação sexta-feira e sábado. Na sexta-feira, em São Petersburgo, Rússia, o ministro participa da reunião de ministros de Fazenda do G-8. É uma reunião preparatória para o encontro de presidentes, marcado para julho deste ano. O Brasil participa na condição de convidado, ao lado de China, Índia, Austrália, Nigéria e Coréia do Sul. Ainda na sexta-feira, Mantega terá uma reunião bilateral com o ministro das Finanças da Rússia. No sábado, o ministro brasileiro participará de um café da manhã com os ministros do grupo e da China, Índia, Austrália, Nigéria e Coréia. Em seguida, terá uma reunião em separado com os ministros da China e da Índia. Para as 12h30 de sábado está prevista uma entrevista coletiva do ministro. Na reunião do G-8, Mantega deverá fazer uma exposição sobre os sistemas de acompanhamento de gastos públicos no Brasil, como o Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), conforme adiantou à Agência Estado o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Luiz Pereira. A melhoria da gestão das finanças públicas é um dos itens da pauta da reunião deste ano do grupo. Este texto foi atualizado ás 11h18.