Mantega vê cenário favorável à queda de juros O ministro do Planejamento, Guido Mantega, disse na noite desta terça-feira que o cenário macroeconômico "já está sendo favorável para a queda de juros". Segundo ele, há sinais de queda permanente da inflação "que consolida a estabilidade do País". De acordo com o ministro, "em breve", o Brasil "uma trajetória ascendente da economia com o aumento dos investimentos". Ele afirmou que a recente queda da produção industrial reflete um ajuste da economia, mas a queda da inflação registrada pelos índices econômicos já estabelece um cenário adequado para a mudança da política monetária em um futuro próximo. O ministro do Planejamento afirmou que o governo está discutindo medidas para que os bancos públicos possam reduzir as taxas de juros. Segundo ele, isso é possível de se fazer em algumas linhas de crédito, como é o caso do crédito ao consumidor e para habitação. Segundo Mantega, essas podem ser adotadas em prejudicar as instituições. "Isso poderia acontecer se a redução das taxas fosse adotada de forma generalizada, mas ao fazer isso em algumas linhas de crédito não deverá haver prejuízo".