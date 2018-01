Mantenha cautela com o fundo FGTS-Petrobrás Esta semana termina a carência de 12 meses para o investidor que comprou ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Petrobrás por meio de oferta pública feita em agosto do ano passado. O fim do período de carência assegura a incorporação definitiva do desconto de 20% sobre o valor da cota obtido na compra das ações. A partir de sexta-feira, o investidor poderá optar em manter o dinheiro onde está, transferi-lo para uma aplicação carteira livre, com flexibilidade para investir em ações, renda fixa ou derivativos, ou, ainda, levar uma parcela ou o total de volta à conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo o presidente do Instituto FGTS Fácil, Mário Avelino, o aplicador deve tomar sua decisão com calma, pois não é preciso fazer a opção imediatamente após o fim da carência. Vale destacar que, pela legislação, se fizer a migração do dinheiro, o investidor terá de permanecer seis meses na nova aplicação. Analistas divergem sobre recomendação O responsável pela área de Marketing e Produtos da Sul América Investimentos, Armando Bruck, acredita que, nos próximos dias, o preço das ações da Petrobrás deve recuar um pouco, em função de um possível aumento na venda destes papéis. Ele acredita que esta pressão de baixa pode ficar reforçada se os investidores com recursos próprios decidirem vender papéis para realizar lucro. Para o diretor-presidente da Money Maker, Fábio Colombo, cada pessoa precisa observar seu nível de tolerância ao risco e situação patrimonial para se decidir. E agir no tempo correto, seguindo a lógica de vender na alta e comprar na baixa. "O lucro das ações da Petrobrás neste período está muito acima dos padrões razoáveis históricos e o bom senso indica a sua venda." A opinião não coincide com a do diretor de Investimentos da Lógica do Mercado, Avelino Almeida, que sugere a manutenção do dinheiro nos fundos Petrobrás, alinhado com estudos de instituições financeiras internacionais que apontam que o valor das ações da estatal está muito baixo comparado com outras do mesmo setor no mundo. "A estimativa conservadora de analistas externos é de um preço justo mínimo de R$ 80,00", afirma Almeida. Na sexta-feira, a ação ON da Petrobrás valia R$ 57,00, o que representa uma perspectiva de rentabilidade de % em doze meses. . Avelino, do Instituto FGTS Fácil, também é da opinião de que o investidor permaneça com as ações. "É a empresa com melhor desempenho em Bolsa atualmente, com elevado ganho, e deve ter novo lucro recorde, de cerca de R$ 11 bilhões este ano", analisa. Avalie a taxa de administração A taxa de administração cobrada nos novos produtos deve ser determinante para a rentabilidade e, portanto, para a tomada de decisão. De acordo com o superintendente de Relações com Investidores da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Carlos Sussekind, a quem cabe a regulação dos fundos que acolherão os recursos em migração, as taxas de gestão variam entre 0,7% e 4% ao ano. Ele diz ainda que a maioria deles deve seguir o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - Por aí, os novos fundos tendem a ser conservadores e, como tais, a taxa pode fazer a diferença. Rentabilidade já alcançada Pelos dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), os fundos com recursos do FGTS renderam, em média, 71,69%, desde que foram criados; os com recursos próprios, 72,59%. O dinheiro que ficou na conta vinculada do FGTS rendeu apenas 5,21% no período.