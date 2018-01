Mantida a prisão do empresário Ricardo Mansur O Superior Tribunal de Justiça negou nesta sexta-feira liminar em habeas corpus e manteve a prisão por 60 dias do empresário Ricardo Mansur por atraso no pagamento de pensão alimentícia da ex-mulher, Patrícia Rollo. O casal se separou litigiosamente após cerca de 40 anos, quando nasceram os filhos Paola, Maria e Ricardo Mansur Filho, namorado da atriz Luana Piovani. A decisão será mantida pelo menos até o julgamento final do habeas corpus. Para se livrar da prisão, Mansur teria de depositar as pensões atrasadas, que somam cerca de R$ 500 mil. Mansur alega que não tem como pagar, pois está com todos os bens bloqueados em decorrência da ruína do grupo econômico que dirigia: o banco Crefisul, liquidado pelo Banco Central, e as empresas Mappin e Mesbla, que faliram. Ele não pode ainda exercer atividades, comerciais e empresariais, pelo prazo de cinco anos, segundo determina a Lei de Falências.