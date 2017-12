Manual aborda relação entre grandes e pequenas empresas O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está lançando o manual "Como fortalecer as relações entre grandes e pequenas empresas", uma abordagem abrangente do relacionamento entre micro, pequenas e grandes empresas, procurando contribuir para que elas levem em conta os critérios de responsabilidade social e empresarial ao se relacionar umas com as outras. A reflexão e o depoimento das mais de 50 empresas que colaboraram com o manual permitem mostrar os passos que já estão sendo dados e apresentar sugestões do que é possível fazer neste campo. De acordo com dados do IBGE, do Dieese e do Sebrae, as micros e pequenas empresas brasileiras representam 98% dos empreendimentos registrados na indústria, comércio e serviços. Concentram 45% dos empregos formais do país e são o segmento com maior capacidade de geração de novos postos de trabalho. O lançamento será amanhã, dia 28 de abril (quarta-feira), das 8h30 às 10h30, no Instituto Pão de Açúcar ? Auditório I, na Rua Capitão Pinto Ferreira, 187 (paralela à Avenida Brigadeiro Luís Antônio, altura do no. 3000, entre a Alameda Lorena e a Rua Batatais).