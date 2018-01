Manual orienta sobre segurança em construções O Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP) lançou o "Manual Prático de Segurança do Trabalho em Construções e Condomínios". O manual traz informações sobre a correta aplicação da Norma Regulamentadora (NR-18) e sobre a legislação vigente relativa à segurança e à saúde no trabalho. Segundo o diretor de Relações e Segurança do Trabalho do Secovi-SP, Yves Mifano, o manual explica didaticamente a NR-18 desde a fase de execução da obra até a ocupação do imóvel. A NR-18 determina as condições de trabalho dos empregados da construção civil e também das administradoras de condomínios. No manual constam informações sobre as diferentes etapas do processo de construção e ocupação dos prédios, desde as contratações até a manutenção do condomínio. O manual custa R$ 35,00 e pode ser comprado na biblioteca do Secovi-SP. A sede do sindicato fica à Rua Dr. Bacelar, 1.043, Vila Mariana, zona sul. O telefone da biblioteca é (11) 5591-1239.