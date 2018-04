Manutenção deixa 450 mil sem água em São Paulo A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), realiza amanhã, serviços de manutenção nas redes de distribuição de água do setor Sacomã, zona Sul da Capital. O fornecimento de água será interrompido, das 5 às 19 horas, para cerca de 350 mil moradores. Serão afetados os bairros de São João Clímaco (parte), Vila Heliópolis, Vila Carioca, Vila Independência (parte), Vila Moinho Velho, Vila Vera, Vila Bandeirantes, Vila Cidade do Pinhal, Vila Marte, Vila Anchieta, Parque Fangaro, Jardim Patente Novo, Jardim Patente, Jardim Maria Estela, Vila Arapuá, Jardim Liar, Vila Santa Teresa, Vila Livieiro (parte). A Sabesp recomenda aos moradores que utilizem racionalmente a água armazenada nas caixas residenciais, evitando desperdícios. O retorno do abastecimento acontecerá de forma gradual, logo após o término dos serviços. Os casos de emergência serão atendidos pelo telefone 195, que funciona ininterruptamente. A ligação é gratuita.