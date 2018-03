Manutenção dos juros é lamentável, diz Força Sindical O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, avaliou como lamentável a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa Selic em 26,5%, além de estabelecer viés de alta. "A decisão do Copom só serve para manter a política monetária de geração de desemprego e aumentar a crise social que já vive a sociedade brasileira", disse. Para ele, o governo só terá espaço para reduzir os juros se levar adiante as reformas estruturais - previdenciária, tributária e trabalhista. "Talvez seja o caso de apressarmos a aprovação das reformas para conseguirmos reduzir os juros", afirmou.