Manutenção temporária do preço dos remédios Os oito laboratórios farmacêuticos que fizeram acordo com o ministro da Saúde, José Serra, apenas adiaram o aumento do preço dos remédios autorizado para julho (veja mais informações no link abaixo). Eles admitem que a manutenção dos preços é temporária. São eles: Bristol-Myers Squibb, Schering-Ploug, Bayer, Glaxo Wellcome, Alcon, Knoll, Sanval e Janssen-Cilag. Os laboratórios Knool, Janssen-Cilag - subsidiária da Jonson & Johnson - e Schering-Plough estão em fase de negociação com o governo e ainda não decidiram quando os remédios voltarão a aumentar. A Bayer está na mesma situação, mas havia pedido ao governo apenas o reajuste do preço da aspirina. A Searle, que não foi incluída na lista do ministro, informou que também iria suspender o aumento dos preços de 16 produtos e rever essa decisão dentro de um mês. Já os representante dos laboratórios Glaxo Wellcome, Alcon e Sanval não se manifestaram a respeito da declaração do ministro. Genéricos Cerca de 200 aposentados, liderados por diretores do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical, protestaram ontem na frente da sede da Associação da Indústria Farmacêutica (Abifarma) contra o desaparecimento dos remédios genéricos das farmácias e o reajuste previsto de 10% nos preços dos medicamentos em geral.