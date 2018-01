Maranhão Pinto é efetivado no comando do BB Depois de cinco meses de espera, o presidente do Banco do Brasil, Rossano Maranhão Pinto, foi efetivado nesta segunda-feira no cargo pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Fazenda em comunicado distribuído no início da noite. Funcionário de carreira do banco, Maranhão estava interino no cargo desde novembro do ano passado, quando o então presidente Cassio Casseb pediu demissão. Na época, pipocavam denúncias de que Casseb teria feito remessas ilegais de recursos ao exterior. O ex-presidente do BB também vinha sofrendo pressões com a notícia de que o banco desembolsou R$ 70 mil na compra de ingressos de um espetáculo dos cantores sertanejos Zezé Di Camargo & Luciano, em Brasília, para arrecadar dinheiro para o PT. A confirmação de Maranhão no cargo já era esperada e pode ser considerada mais uma vitória do ministro Palocci, que não queria interferências políticas no comando do BB. A longa interinidade de Maranhão já estava causando desconforto dentro do banco. Como interino, Maranhão sentia-se impossibilitado de tomar decisões de mais longo prazo à frente do banco. Até a noite desta segunda-feira, o BB não havia confirmado se haverá mudanças na direção do Banco do Brasil. Palocci deve, no entanto, aproveitar a confirmação do nome do presidente do BB para promover algumas mudanças nas vice-presidências do banco. O atual vice-presidente da Varejo, Edson Monteiro Machado, deve perder o cargo. Para o lugar de Monteiro, estão cotados os nomes do atual vice-presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global, Adézio de Almeida Lima, e do vice-presidente interino de Negócios Internacionais e Atacado, Antonio Francisco de Lima Neto. A vaga que vier a ser aberta com as mudanças de vice-presidentes deverá ser ocupada por alguém do próprio corpo técnico do banco. Palocci, no entanto, deverá guardar a presidência do Banco Popular para um político. O ex-deputado federal e candidato derrotado ao governo do Distrito Federal, Geraldo Magela (PT), é o nome mais provável para substituir Ivan Guimarães na presidência da subsidiária responsável pela execução do programa de microcrédito.