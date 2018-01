Marca do Sé supermercados já pode ser substituída O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizou nesta quarta-feira a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) a realizar a substituição da bandeira Sé por outras bandeiras da CBD, controladora do grupo Pão de Açúcar. O Cade determinou que seja realizada uma oferta pública em no máximo 30 dias, para a alienação da marca Sé. A companhia deve abrir um prazo de 30 dias também para receber propostas dos interessados. Caso não surjam interessados, a marca deve permanecer à disposição de eventuais compradores que possam surgir até o julgamento definitivo da compra pela CBD da rede Sé, pertencente ao grupo português Jerônimo Martins. A CBD alegou no pedido encaminhado ao Cade que, apesar dos investimentos realizados para melhorar a imagem da rede de supermercados Sé, o grupo vem apresentando prejuízos. A companhia informou ao Cade que a empresa de Consultoria Tendências constatou que, tendo em vista as dificuldades financeiras durante a gestão do grupo Jerônimo Martins, a rede Sé aumentou os preços, que ficaram 10% superiores em relação à média do mercado no período de janeiro a julho de 2002. O grupo também teria reduzido a quantidade de produtos. A CBD argumentou que a recuperação da imagem ao consumidor será mais difícil do que aproveitar os nomes do grupo Pão de Açúcar. O relator do pedido no Cade, conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo, entendeu que a substituição da bandeira Sé não compromete a eventual reversibilidade da operação caso o Cade decida desfazer o negócio. A manutenção da bandeira Sé estava prevista no acordo de reversibilidade da operação, assinado pela CBD e o Cade estabelecendo restrições na gerência do Pão de Açúcar na rede Sé de Supermercados até o julgamento final pelo Cade. O plano aprovado pelo Cade prevê a substituição da bandeira Sé em algumas cidades pela bandeira Pão de Açúcar e, em outras cidades pela Comprebem/Barateiro.