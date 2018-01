Marcação a mercado foi a novidade para fundos Quem mantém recursos aplicados em fundos de investimento passou por períodos de nervosismo em 2002. O grande foco de influência para esse segmento foi a crise das Letras Financeiras do Tesouro (LFTs) ? papéis da dívida brasileira com juros prefixados ? ao mesmo tempo em que a marcação a mercado passou a ser uma regra para todas as carteiras. ?Esse foi o primeiro sinal real de que as eleições presidenciais provocariam instabilidade nos mercados?, afirma o economista-sênior do BankBoston, Marcelo Cypriano. Ele explica que o problema teve início em meados de abril, quando o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ? hoje presidente-eleito ? começou a apresentar um forte crescimento nas pesquisas de intenção de voto. ?Os investidores reagiram. Os papéis públicos que tinham vencimento a partir do próximo governo passaram a pagar juros muito mais altos. Esse era o preço do risco das incertezas em relação ao novo governo?, afirma Cypriano. O fato é que essa elevação dos juros futuros aconteceu no mesmo período em que os gestores de fundos passaram a marcar a mercado os títulos que faziam parte da composição das carteiras, tanto pré quanto pós-fixados. Com isso, a cota dos fundos passou a refletir diariamente a variação no preço desses papéis. Para os fundos prefixados, a possibilidade de uma variação negativa no valor da cota já era considerada pelos investidores na hora de aplicar, mas nunca imaginada por quem colocava recursos em um fundos referenciados DI, com juros pós-fixados. Investidores intensificaram saques A nova realidade para os fundos de investimento provocou uma reação negativa por parte dos investidores. De acordo com a Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), em abril as carteiras perderam R$ 6,107 bilhões. Em maio, o volume de saques foi menor, em R$ 1,613 bilhão. Mas, a partir daí, os números foram muito piores. Os resgates foram de R$ 21,624 bilhões em junho; passaram para R$ 18,320 bilhões em julho e, em agosto, ficaram em R$ 10,915 bilhões. Já em setembro, o total de saques foi de R$ 7,114 bilhões. A partir daí, o volume de resgates diminuiu. Em outubro, foi de R$ 990,96 milhões e, em novembro, de R$ 1,086 bilhão. O resultado dessa fase de desconfiança por parte dos investidores é que os fundos vão encerrar o ano com total de saques acima de R$ 60 bilhões. Os números demonstram que a marcação a mercado foi vista pelos investidores como algo prejudicial, já que provocou perdas em muitas carteiras. Porém, analistas destacam que a medida estabelecida pelo Banco Central (BC) não foi ruim, pois estabeleceu uma regra ?mais justa? para a precificação dos títulos. Isso porque, para o cálculo diário do valor das cotas, o gestor terá que tomar como base o valor em que os papéis são negociados diariamente. ?Nessa situação, com a marcação a mercado, os lucros e perdas dos fundos serão distribuídos a quem de direito", afirma a diretora técnica do Instituto Brasileiro de Certificação de Planejadores Financeiros (IBCPF), Márcia Dessen.