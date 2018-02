Marcada para abril nova reunião entre Brasil e Canadá Ficou marcada nesta sexta-feira uma nova rodada de conversações entre os negociadores brasileiros e canadenses, no caso Bombardier/Embraer, para a primeira quinzena de abril. A próxima reunião será realizada ainda durante o prazo de implementação das recomendações da OMC, caso o Canadá decida não apelar. Indagado sobre os resultados práticos da reunião desta sexta, o embaixador brasileiro José Alfredo Graça Lima disse que "ainda não há consenso de que haja condições neste momento para se chegar a um acordo, mas é preciso continuar dialogando para que o litígio não se perpetue pela vida inteira." O diálogo, segundo ele, seria para buscar um acordo mais ambicioso (não necessariamente no âmbito da OMC), para estabelecer-se uma disciplina do uso do financiamento a aeronaves. "Mas estou cético quanto a esse futuro, até porque não é tão claro ainda nas sociedades de ambos os países o desejo de se chegar a um consenso."