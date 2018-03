Marcelo Trindade toma posse como novo presidente da CVM O novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo Trindade, acaba de tomar posse em cerimônia realizada no prédio do Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro. Trindade afirmou que sua principal missão será a proteção aos investidores, que deve ser feita sem desperdício de recursos e esforços. Segundo ele, o assunto ganha importância devido ao aumento da participação da pessoa física no mercado de ações. Ele afirmou que pretende priorizar a educação dos investidores com a criação de um site específico na Internet para esse objetivo. Trindade disse ainda que, em breve, o mercado terá as regras para os fundos de investimento e para os níveis diferenciados de empresas abertas. Trindade retorna à CVM após pouco mais de dois anos de ter se desligado do cargo de diretor. Em seu discurso, Trindade afirmou que o colegiado da autarquia "conta com a inteligência de Luiz Antonio Sampaio Campos". Ele também citou os outros dois diretores, Wladimir Castelo Branco e Norma Parente, dizendo que "a presidência muda, mas a competência na CVM continua". "Não deixaremos sem resposta as cobranças dos investidores", afirmou.