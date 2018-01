Marcha de prefeitos abrevia reunião de Lula com Kirchner O presidente Luiz Inácio Lula da Silva antecipou a reunião com presidente argentino Nestor Kirchner, no Rio de Janeiro, para poder receber hoje à tarde os prefeitos que participarão da 7ª Marcha de Prefeitos à Brasília em Defesa dos Municípios. O almoço com Kirchner, previsto para às 13 horas, foi cancelado. No encontro com o colega argentino, Lula discutirá o comércio, infra-estrutura e principalmente um pacto de abordagem conjunta com organismos multilaterais de financiamento, como o FMI, para aliviar e exigências na conta do superávit primário dos dois países. No final da reunião, que terá a participação dos ministros de Economia e de Relações Exteriores dos dois países, está prevista a divulgação de um documento conjunto. Ainda hoje, o presidente Lula viajará para Fortaleza.