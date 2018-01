Márcio Fortes não participa das reuniões de hoje na Argentina O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil, Márcio Fortes, não participará das negociações hoje com o governo argentino porque ele desembarcará em Buenos Aires somente logo mais à noite. A expectativa do governo argentino em relação à negociação do setor de eletrodomésticos é a de que haja um entendimento somente amanhã. Embora as negociações tenham início hoje à tarde, às 15 horas, segundo informações da secretaria de Indústria da Argentina, os empresários de ambos países deverão iniciar durante a manhã os debates e apresentações de relatórios e números do comércio bilateral, bem como de suas respectivas propostas.