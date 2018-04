Março bateu recorde de criação de empregos, diz ministro A geração de empregos com carteira assinada no País teve seu melhor mês de março desde o início da série histórica do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em 1992. O número de novas vagas formais cresceu 91,15% ante o mesmo mês de 2006, alta atribuída pelo ministro do Trabalho, Carlos Lupi, ao bom desempenho da economia, influenciado pela redução nos juros e a uma preparação do setor privado para implantação das medidas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O Caged anunciou nesta quarta-feira, 25, o saldo líquido de 146.141 contratações, sendo 1.255.630 admissões e 1.109.489 demissões. No primeiro trimestre do ano, o Caged acumula um saldo positivo de 399.628 novos empregos, um crescimento de 17,64% no número de novas vagas de trabalho formais ante 2006. O resultado também foi classificado pelo Ministério do Trabalho como o melhor para primeiros trimestre desde o início do Caged. "Muitas empresas começam a se preparar para disputar licitações e, para isso, contratam preliminarmente alguns profissionais e até investem em treinamento de pessoal", afirmou Lupi, depois de reconhecer que muitas medidas elencadas no PAC ainda não saíram do papel porque dependem de aprovação do Congresso Nacional. "Mas mesmo dependendo de votações, as empresas não ficam paradas, elas se preparam", acrescentou. Setores Todos os setores da economia apresentaram elevação no nível de empregos formais no mês passado. Os serviços contribuíram como mais 56,5 mil novas vagas enquanto a indústria de transformação abriu 40,5 mil novos postos de ocupação. O saldo de empregos formais no comércio ficou positivo em 12,8 mil novas vagas e a agricultura contratou 11,3 mil pessoas. O Caged registra toda a movimentação de contratações e demissões feita mensalmente pelas empresas privadas que contratam por meio da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Ficam de fora dessa estatística oficial as admissões feitas no serviço público e de empregados domésticos. Projeção anual Lupi evitou anunciar uma projeção numérica para o resultado do Caged deste ano. No entanto, afirmou que "espera e que vai trabalhar para que 2007 seja melhor ou muito próximo do saldo de 2004". No final de 2004, o Caged registrou a criação de 1,523 milhão de novos postos de trabalho na economia com carteira assinada. No ano seguinte, houve uma redução para 1,253 milhão e, no ano passado, o Caged registrou 1,228 milhão novas vagas formais. "Acredito, e trabalharei para isso como ministro do Trabalho, que poderemos ter um ano com resultado muito próximo ao de 2004", afirmou. Uma das formas pelas quais o novo ministro do Trabalho pretende garantir esse resultado é insistir na liberação dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) que compõem a chamada Desvinculação de Recursos da União (DRU), cuja proposta de emenda constitucional prorrogando esse mecanismo já foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional. Lupi defende a utilização desses recursos em projetos de maior qualificação profissional dos trabalhadores. "Tenho certeza de que a equipe econômica vai se sensibilizar", comentou Lupi ao ser questionado se insistiria no tema já que a proposta enviada pelo Executivo para o Legislativo mantém a vinculação de 20% do FAT dentro da DRU. Lupi disse que vai conversar pessoalmente com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, na semana que vem e pretende também convencer parlamentares para alteração do projeto do governo. "Sei que terei muitos aliados no Congresso", afirmou. O ministro disse ainda que confia na maior geração de empregos este ano, porque a tendência dos juros na economia continua sendo de queda. Ele evitou criticar o Banco Central por manter o ritmo de corte em 0,25 ponto porcentual, mas disse que "deseja, torce e apela" para que os cortes sejam maiores a partir da próxima reunião. Matéria alterada às 15h43 para acréscimo de informações