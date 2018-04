Marco regulatório para o pré-sal sai em agosto, diz Dilma A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou ontem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estabeleceu o mês de agosto como prazo para a entrega da primeira versão do marco regulatório para o pré-sal. "Eu sei que o presidente e o ministro Lobão, inclusive, têm sido pressionados para dizer a data precisa, mas é um modelo regulatório e tem consequências para o futuro'', afirmou a ministra, em entrevista coletiva na Câmara de Comércio dos EUA, em Washington. ''Os envolvidos na questão estão fazendo todo esforço para entregar o documento no prazo mais rápido possível'', disse Dilma. O objetivo, segundo ela, é ser ''bem prudente e olhar bastante a consistência do modelo''. Mas, conforme ressaltou, o presidente estabeleceu que o prazo não pode passar do mês de agosto. Dilma Rousseff considera que o Brasil não está afastando os investidores internacionais com o novo marco regulatório do pré-sal. "Estamos definindo as regras do jogo", acrescentou. Sua ponderação está ligada à possibilidade de a Petrobrás ser a operadora de todos os blocos do pré-sal. Na avaliação de Dilma, não há a menor probabilidade que "com este tamanho de reservas, com a estabilidade brasileira e com a característica democrática, o Brasil não seja extremamente atrativo".