Marechal Rondon terá pedágio em 9 novas praças

A tarifa básica vai de R$ 2,10 a R$ 4,80 e será cobrada para os dois sentidos. Veículos de cargas pagam esse valor por eixo. A Artesp informou que a concessionária Rodovias do Tietê já investiu R$ 16,5 milhões nas obras iniciais previstas no contrato de concessão.

Na Rondon, os novos pedágios entram em operação no km 192,1, em Conchas, com tarifa de R$ 4,20; no km 228,2, em Anhembi, a R$ 4,80; no km 259,3, em Botucatu, cobrando R$ 3,30, e ainda no km 285, em Areiópolis (R$ 370) e no km 341, em Agudos (R$ 3,60). Na SP-301, o pedágio de Monte Mor (km 29,7) vai cobrar R$ 4,00 e o de Rafard (km 55,8) terá tarifa de R$ 3,10. Já na Rodovia do Açúcar, a praça instalada no km 109,3, em Salto, vai cobrar R$ 2,10 e a de Rio das Pedras, no km 147,3, terá tarifa de R$ 3,20.

De acordo com a Artesp, a concessionária terá de investir R$ 1,3 bilhão na malha de 444 quilômetros durante os 30 anos da concessão. Serão duplicados 100 quilômetros de rodovias, como a Rondon, no trecho de Laranjal Paulista, e a Rodovia do Açúcar, de Salto a Rio das Pedras.