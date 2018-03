Mares Guia parabeniza DAC por cassação de rotas da Vasp O ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, parabenizou o Departamento de Aviação Civil (DAC) pela cassação das últimas oito rotas que a Vasp tinha autorização a operar. Ontem, o DAC resolveu punir a empresa devido aos constantes cancelamentos de vôos por baixa ocupação que vinham ocorrendo de forma mais intensa desde o último fim de semana. "Se a Vasp não se comprometer a apresentar um plano de reestruturação e garantir que vai cumprir os contratos, ou seja, as passagens que ela vende, ela não pode continuar a operar, mas acho que o DAC não está aí para conviver com o problema, ele quer a solução", disse Mares Guia. No início desta semana, o ministro já havia defendido a cassação da concessão de transporte aéreo da Vasp, caso ela continuasse a causar transtornos aos seus passageiros por causa da suspensão sistemática de vôos.