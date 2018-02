Marfrig compra empresa Argentina O Grupo Marfrig anunciou ontem a aquisição de 100% das ações da argentina Mirab, companhia instalada na cidade de Pilar, na província de Buenos Aires. Foi a primeira aquisição da empresa em 2008, mas a 11ª em um ano, negócios que consumiram boa parte dos R$ 457 milhões de investimentos em 2007. O valor do negócio, fechado pela subsidiária integral do grupo Argentine Breeders & Packers S.A. (AB&P), foi de US$ 36 milhões. A Mirab é líder no mercado de carne para aperitivo na Argentina (chamado de meat snack) e dará à companhia brasileira a liderança desse mercado na região. A empresa exporta para o mercado norte-americano, além de vender para o Japão e para o Reino Unido. É a primeira compra da Marfrig a partir da qual a empresa assume unidades fora da América do Sul. Agora, além de unidades no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Chile, o grupo controlará a operação das unidades de embalagem e distribuição nos Estados Unidos. A Mirab USA, subsidiária da companhia argentina, instalada em Taylor, Estado de Michigan, importa, embala e distribui no mercado norte-americano e canadense, e mantém marcas nessas regiões como o Pecos Bill?s, Farmer?s Market e Rancher?s Brand. O alvo do Grupo Marfrig com a nova aquisição foi ampliar a produção de itens de maior valor de mercado, distanciando-se do simples abate e vende de carne in natura. O Marfrig promete manter o ritmo de aquisições em 2008. A empresa já prometeu investir R$ 320 milhões ao longo deste ano em compras. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.