Marfrig fará oferta de ações, que pode alcançar R$ 1,2 bilhão

A Marfrig Alimentos inicia nesta quinta-feira, 29, procedimento de coleta de intenções (bookbuilding) de sua oferta primária de 60,8 milhões de ações ordinárias, com esforços de colocação no exterior. A oferta pode ter lote suplementar de até 15% da quantidade inicial de ações, ou 9,120 milhões, e lote adicional de até 20%, ou seja 12,160 milhões de ações. Sem considerar o exercício desses lotes, ao preço do fechamento desta última quarta-feira (R$ 20,11), a oferta pode alcançar R$ 1,22 bilhão.

Veja também:

IOF não desestimulará ofertas de ações, afirma Mantega

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O book fecha no dia 11 de novembro, quando a companhia fixará o preço por ação. O período de reserva para a oferta de varejo é de 9 a 10/11, sendo que para esses investidores não institucionais será distribuído montante mínimo de 10% e máximo de 20% das ações inicialmente ofertadas, após atendimento da oferta prioritária (aos acionistas). De acordo com o cronograma da oferta publicado nesta quinta-feira em aviso ao mercado, o início da negociação das ações objeto da oferta será em 13/11, com data de liquidação prevista para 17/11.

Os coordenadores da oferta são Bradesco BBI (líder), Credit Suisse (agente estabilizador), BB Banco de Investimento, Itaú BBA e Santander.