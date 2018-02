Marfrig faz primeiro embarque de carne bovina para os EUA

A divisão Beef da Marfrig embarcou o primeiro contêiner de carne bovina in natura para os EUA. Este é um dos primeiros anúncios de exportação do produto para os norte-americanos, após a conclusão do acordo bilateral com o país no fim de julho deste ano, após 17 anos de negociação.

A Marfrig não informou o volume nem comentou valores deste primeiro embarque, mas afirmou que o produto é proveniente da produção realizada nos últimos dias 14 e 15, da unidade de Bataguassu, em Mato Grosso do Sul.

"As equipes da divisão Beef no Uruguai e da Keystone nos EUA contribuíram para que a Marfrig pudesse ser a primeira empresa brasileira a exportar carne bovina in natura aos EUA", afirma nota da Marfrig. Ainda segundo a empresa, nas outras cinco unidades já listadas para os EUA a produção começará de acordo com o programa produtivo da companhia.

Outras unidades de outras empresas frigoríficas do País também já foram habilitadas a vender o produto para os Estados Unidos. A JBS conseguiu a autorização de quatro unidades, duas em São Paulo e duas em Mato Grosso do Sul. Dois frigoríficos da Minerva, um em São Paulo e outro em Goiás, também foram autorizados na semana passada.

A expectativa era a de que esta abertura facilitasse o acesso a outros mercados, devido ao exigente aval sanitário dos norte-americanos, e também agregasse valor ao produto. Para o governo brasileiro, as exportações brasileiras de carne bovina in natura poderão crescer cerca de US$ 900 milhões no longo prazo.