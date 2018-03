A Marfrig Alimentos fechou um acordo de financiamento no valor de US$ 300 milhões com o Bradesco. O contrato tem vencimento em sete anos e carência de dois.

Em comunicado, a empresa explica que a operação de longo prazo contribui para melhorar seu perfil de endividamento.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além disso, a empresa informa que a Moody's reafirmou também hoje o rating "B1" em escala global e elevou a perspectiva de negativa para estável.