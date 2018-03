Marfrig registra lucro de R$200,5 milhões no 3o trimestre

A Marfrig, que adquiriu no mês passado as operações de carnes no Brasil da gigante norte-americana Cargill por 706,2 milhões de dólares em dinheiro, assumindo ainda dívidas de 193,8 milhões de dólares, obteve no último trimestre um Ebtida (sigla em inglês para o ganho antes de impostos, juros, depreciação e amortização) de 272,528 milhões de reais, aumento de 59% em relação aos 171,451 milhões de reais no terceiro trimestre do ano passado.

A empresa, que também anunciou no mês passado o arrendamento de 11 unidades industriais das rivais Margen e Mercosul, está finalizando nesta semana uma oferta de ações na Bovespa que poderá levantar aproximadamente 1,5 bilhão de reais.

Boa parte dos recursos será utilizada para pagar pela aquisição da Seara.