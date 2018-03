Marfrig vê alta no uso da capacidade instalada em 2010 O processador de carnes Marfrig estima que haverá um aumento do uso da capacidade instalada para bovinos no Brasil dos atuais 55 por cento para entre 60 e 70 por cento até o final do ano que vem, afirmou nesta quinta-feira Ricardo Florence dos Santos, diretor de Planejamento e de Relações com Investidores.