Marido de Angela Merkel passeia de carruagem com esposas dos líderes do G7

Joachim Sauer, o marido da chanceler alemã, Angela Merkel, exerceu neste domingo o papel de anfitrião das esposas dos líderes do G7 que se encontram na Baviera e as convidou para um passeio em uma tradicional carruagem puxada por cavalos.

As convidadas foram a mulher do primeiro-ministro japonês, Akie Abe; a do primeiro-ministro canadense, Laureiem Harper, e a do presidente do Conselho Europeu, Malgorzata Tusk.

Sauer, catedrático de Química, esteve ao lado de Merkel desde a primeira hora do dia, quando a acompanhou para dar as boas-vindas ao presidente americano, Barack Obama, na cidade vizinha de Krün.

Normalmente discreto e longe das câmeras, esta não é a primeira ocasião em que o marido de Merkel desempenha o papel de anfitrião para as esposas ou maridos de chefes de Estado e de governo que participam de reuniões de alto nível organizadas na Alemanha.

Merkel, que mantém o sobrenome de seu primeiro marido, se casou com Sauer em uma cerimônia civil em dezembro de 1998, após vários anos de convivência.