Marina Silva anuncia licença para construção de usina O Ibama concedeu licenciamento para a construção da Hidrelétrica Foz do Chapecó, no Rio Uruguai, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com capacidade para 855 Megawatts (MWh). O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Na semana passada, já havia sido concedido o licenciamento para o enchimento do reservatório da Usina de Barra Grande, no mesmo rio, com capacidade para gerar 690 MWh. As duas usinas já garantem 1.545 megawatts novos para a licitação de energia que ocorrerá em 2005. Elas respondem por 30% da energia a ser gerada por um conjunto de 45 novas usinas. A principal preocupação do governo agora é com a usina de Estrito, com capacidade 1.087 MWh. O cronograma de licenciamento prevê que a autorização para a obra deverá ser concedida no início de 2005.