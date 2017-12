Marinha Mercante libera US$ 142 milhões para projetos O Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (FMM) aprovou nesta sexta-feira a liberação de US$ 142 milhões para projetos de construção naval. Segundo o Ministério dos Transportes, foi aprovada a construção de cinco navios de apoio a plataformas de petróleo (off-shore), dez balsas-tanque, cinco empurradores e cinco embarcações. O conselho diretor votou ainda pela inclusão de novos agentes financeiros do Fundo da Marinha Mercante como o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil. No dia 13 de janeiro, será feita nova reunião para apreciar projetos de construção de dois estaleiros, um em Pernambuco e outro no Rio Grande do Sul, e de uma barcaça-tanque. As obras, em conjunto, estão orçadas em aproximadamente US$ 515,7 milhões. A estimativa da Secretaria de Fomento para Ações de Transporte do Ministério dos Transportes é de tenham sido liberados R$ 716 milhões durante todo este ano, cerca de 17% a mais do que em 2003. A arrecadação do Fundo, segundo o secretário de Fomento para Ações de Transporte do Ministério, Sérgio Bacci, baterá recorde este ano, com R$ 1,1 bilhão, aproximadamente 50% a mais do que o arrecadado em 2003. Em 2004, 23 embarcações foram quase concluídas e 38 embarcações foram entregues 38. A previsão é de que, em 2005, esses números subam para 25 e 48, respectivamente.