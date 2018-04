Marinha mercante terá novas estatísticas O Ministério dos Transportes vai elaborar um novo sistema de estatística de transporte de cargas na marinha mercante. O coordenador da Comissão de Coordenação de Política de Informação em Transportes (CCPIT), Fernando Junqueira, afirmou hoje que os números serão calculados a partir da base de dados do Projeto Mercante, o plano do governo que está informatizando a cobrança do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). A portaria que inicia a nova elaboração de estatística será publicada amanhã no Diário Oficial da União. De acordo com Junqueira, a cobrança eletrônica no adicional, que está sendo implantada em todos os portos do País, começou a gerar dados mais precisos sobre a movimentação de carga na navegação de longo curso e na cabotagem (navegação entre Estados). "A carga só é liberada depois que o embarcador paga a taxa; por isso, teremos condições de produzir estatísticas bastante precisas", disse ele. O coordenador estima que os dados começarão a ser publicados no ano que vem pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Para o professor Paulo Fernando Fleury, diretor do Centro de Estudos em Logística da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é essencial a produção de novas estatísticas para o setor de transportes. "Os dados que existem são imprecisos, o que é lamentável, pois as empresas, e também o governo, precisam de base para tomar decisões", disse Fleury. Atualmente, os principais dados do setor são analisados pelo Geipot, órgão ligado ao Ministério dos Transportes que está em processo de extinção. Segundo Junqueira, as autarquias do governo federal estão sendo reformuladas por causa da criação da Agência Nacional dos Transportes, a partir deste ano. Ele acredita que os departamentos que formam a agência vão trabalhar de forma integrada para padronizar as informações e melhorar as estatísticas do setor.