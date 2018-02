Marinheiros terão de pagar indenização aos cofres públicos Por terem pedido baixa antes do prazo mínimo exigido, que é de cinco anos de exercício na função, ex-pracinhas da Marinha terão de pagar uma indenização aos cofres públicos referente ao curso de preparação e formação da Escola Naval. A decisão é Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou mandado de segurança. A ação foi solicitada por Eliel de Andrade, Igor Ribeiro Tonassi, Michel Afonso Assad Cohen, Leonardo Villardi Pereira Barros, Leonardo da Costa Linhares, Rafael Lopez Rochar e Arthur Guilherme Ferreira, todos praças especiais, contra ato do comandante da Marinha. O comandante ameaçou fazer a cobrança de indenização pelos gastos feitos pela União com a formação e a preparação desses militares na Escola da Marinha devido ao pedido de demissão antes do prazo mínimo exigido pela Lei nº 6.880/80. Contra esse ato, os ex-pracinhas interpuseram mandado de segurança na Justiça Federal. Em primeira instância, a liminar foi concedida. Ao prestar informações, a autoridade coatora - o comandante da Marinha - contestou, preliminarmente, a competência da Justiça Federal para apreciar a questão e, no mérito, defendeu que a ação foi uma "malícia artificiosa já tentada, reconhecida e repelida pelo Judiciário". A União recorreu e conseguiu reverter a decisão. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região reconheceu que a administração militar de fato efetuou gastos com formação dos praças, tornando-se absolutamente ilegítima a pretensão de impedir a restituição aos cofres públicos das despesas ocorridas com a formação dos militares que se desligaram. Posteriormente, ao analisar o mérito, o juiz de primeiro grau acatou a preliminar de incompetência da Justiça Federal suscitada pelo comandante da Marinha. Assim, a competência do caso coube ao STJ, pois, de acordo com o artigo 105 da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. Em sua decisão, o relator, ministro Hamilton Carvalhido, ressalvou a legitimidade da cobrança de indenização aos militares que pedem baixa logo após o término do ciclo pós escolar dos cursos de graduação da Escola Naval, tal como foi sustentado pelo comandante da Marinha.