Marinho aceita flexibilizar CLT, mas quer reforma O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (filiado à CUT), Luiz Marinho, defendeu a flexibilização da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), contanto que seja precedida de uma reforma do sistema sindical brasileiro. "Queremos a reforma da CLT, mas não a apresentada pelo governo federal, que defende apenas a sobreposição do negociado sobre o legislado. Precisamos modernizar os sindicatos, para que tenham condições de negociar", afirmou, após participar de encontro na Câmara Americana de Comércio de São Paulo (Amcham-SP). Segundo Marinho, a proposta defendida por seu sindicato e pela maior parte dos integrantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), parte de uma premissa de que os sindicatos terão liberdade e autonomia para serem constituídos a partir dos locais de trabalho, além da eliminação da exigência da unicidade sindical. "O trabalhador tem que ter liberdade para escolher o sindicato de sua preferência, mesmo que isso signifique a formação de um sindicato em cada empresa", defendeu. Com isso, o sindicalista estima que haverá o fim do imposto sindical e a eliminação da relação atual de que todo o trabalho é regulamentado com base na legislação. "Só assim os sindicatos terão representatividade para negociar e mudar a atual relação entre capital e trabalho", argumentou. Para ele, se aprovada a mudança da CLT proposta pelo governo, os trabalhadores serão muito prejudicados por conta de os sindicatos brasileiros, em sua absoluta maioria, estarem fragilizados. "No nosso modelo sindical de hoje, haverá regiões em que o empresário e o sindicato vão montar em cima dos trabalhadores. Vimos nascer em vários locais sindicatos baseados em corrupção e gangsterismo", observou.