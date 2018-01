Marinho aceita sugestão de Lula e disputará presidência da CUT O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Luiz Marinho, aceitou a sugestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vai se candidatar à presidência da maior entidade sindical do País, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) . A escolha do novo presidente será em maio. Lula defende que o comando da CUT seja de Marinho há tempos. Durante a campanha eleitoral, o então candidato do PT repetia à exaustão que o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC "era o melhor nome" para presidir a maior central sindical do Brasil. Atualmente, a CUT é presidida pelo professor João Felício, cuja eleição refletiu a crescente influência das carreiras do funcionalismo na dinâmica da central nos últimos anos. Os dois presidentes anteriores da CUT, fundada em 1983 - Jair Meneguelli e Vicente Paulo da Silva - eram, como Marinho, dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, berço da central e do PT. Marinho, que tem evitado falar sobre as eleições na CUT, cumpre atualmente seu terceiro mandato como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ao assumir o comando da entidade pela terceira vez, ele garantiu que esse mandato seria o último. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC já mostrou a intenção de dar vôos maiores quando aceitou convite do PT, no ano passado, e disputou a corrida ao Palácio dos Bandeirantes como candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo deputado José Genoino. Consenso O atual presidente da CUT, João Felício, afirma que também tem a intenção de permanecer no comando da entidade. Ele e Marinho pertencem à mesma corrente política dentro da entidade, a Articulação Sindical. Felício diz acreditar que haverá consenso. "Tanto eu como o Marinho podemos comandar a CUT. Esse assunto ainda precisa ser conversado. O que é certo é que chegaremos a um consenso", comenta Felício. Segundo ele, o assunto deverá começar a ser debatido na entidade a partir do próximo mês.