Marinho alerta Lula sobre demissões no setor financeiro O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Luiz Marinho, aproveitou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo ontem para alertá-lo sobre o risco de demissões em grande escala no setor financeiro em 2004. O sindicalista contou que o presidente mostrou-se preocupado com a questão e prometeu voltar a discuti-la em janeiro. Segundo Marinho, a possibilidade de redução dos lucros das instituições financeiras, em consequência da redução das taxas de juros e dos spreads, tem feito com que vários bancos trabalhem com a hipótese de demissões. "Medidas como empréstimos com desconto em folha de pagamento e redução dos juros vão afetar os resultados dos bancos. Não que eles terão prejuízo, mas certamente terão redução de lucros. Já ameaçam demitir e se o fizerem será irresponsabilidade social", avaliou. Marinho disse ter sugerido ao presidente Lula que o governo federal induza o setor financeiro a não demitir em 2004. "É claro que o governo não vai intervir, mas é preciso induzir e incentivar as instituições para que não ocorram demissões", observou . Apesar da preocupação em relação a possíveis baixas nos bancos, Marinho disse estar otimista em relação a 2004. "Com certeza o ano que vem será melhor." Para o sindicalista, o governo terá de "ter um olhar especial" em relação ao emprego. "Vai ser preciso muito mais do que crescer para que possamos gerar emprego. Será fundamental chamar a atenção de um conjunto de setores", comentou.